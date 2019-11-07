نبيه بري: كل الإصرار على تسمية الحريري لرئاسة الحكومة في لبنان

فراغ سياسي بعد استقالة الحريري.. إلى أين يتجه لبنان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني ورئيس حركة أمل، الخميس، إنه "يصر كل الإصرار على تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة في لبنان"، وذلك حسبما نقل تليفزيون NBN، اللبناني الناطق باسم الحركة.

واعتبر رئيس البرلمان اللبناني، بحسب التصريحات التي نقلتها القناة التابعة لحركته، أن اختيار الحريري "مع مصلحة لبنان، وأنا مع مصلحة لبنان"، بحسب وصفه.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أجرى مباحثات، الخميس، مع رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري، في قصر بعبدا الرئاسي، بعد نحو ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها لبنان في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن عون والحريري ناقشا "الوضع العام" والجهود المبذولة من أجل "إيجاد حل للوضع الحكومي الحالي".

وكان الحريري رئيس تيار المستقبل، أعلن استقالة حكومته قبل نحو أسبوع، لكنه لا يزال يرأس حكومة تصريف الأعمال حتى اختيار حكومة جديدة.

ويطالب المتظاهرون في جميع أنحاء لبنان، بإسقاط الحكومة الحالية وإجراء انتخابات مبكرة وإسقاط نظام المحاصصة السياسية الطائفية في لبنان.