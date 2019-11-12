ميشال عون: حزب الله لا يتدخل على الأراضي اللبنانية.. وإلغاءه غير ممكن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن حزب الله لا يتدخل بأي موضوع على الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن العقوبات التي فُرضت على الحزب طالت جميع اللبنانيين.

وقال عون في حوار متلفز، الثلاثاء: "حزب الله من 2006 الى اليوم يلتزم القرار 1701، وهو لا يتدخل على الارض اللبنانية بأي موضوع، فُرض عليهم حصار مالي ولكنه طال كل اللبنانيين، من أجل ان نصطدم ببعضنا".

وأضاف الرئيس اللبناني قائلا إنه لن يسمح بنشوب حرب أهلية في بلاده، وخلال عهده على أقل تقدير، مشيرا إلى أن حرية واستقلال لبنان أولوية بالنسبة له، ومؤكدا أنه لا يحق لأحد أن يفرض عليه إلغاء حزب يمثل ثلث اللبنانيين، في إشارة إلى حزب الله.

وبشأن عودة سعد الحريري لرئاسة الحكومة بعد استقالته، أكد عون أن الاستشارات النيابية ستحدد تكليف الحريري من عدمه، ولفت إلى أنه يرى أن حكومة التكنوقراط التي يطالب بها المتظاهرون لا يمكن أن تحدد سياسات البلاد، وكشف عن دعمه لحكومة تتكون من نصف تكنوقراط ونصف سياسي.

وتطرق الرئيس اللبناني إلى مطالب المتظاهرين، قائلا إنه يؤيد مطالبهم لكنه يعتقد أن شعار "كلن يعني كلن" غير مقبول كونه يضع الجميع بقفص الاتهام بالفساد في ظل وجود أياد نظيفة في لبنان.