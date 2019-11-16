دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، السبت، على "ما يُشاع" حول سفره الأحد في إجازة خاصة، لافتا إلى أنه سيضع النقاط على الحروف حول هذه القضية في كلمته الأسبوعية.

وقال الغانم في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "غير صحيح ما يشاع عن سفري يوم غد في اجازة خاصة،، وغدا في تصريحي الاسبوعي المعتاد للصحفيين سأضع النقاط على الحروف فيما أثير .. الأمور طيبة بوجود الحكيم الكبير ".

وكانت قد شهدت ساحة الإرادة المقابلة لمجلس الأمة، احتجاجات، الأربعاء، للمطالبة بمحاربة الفساد في البلاد، وقد دعا لهذا الاحتجاج النائب السابق، صالح الملا.

وعلى إثر الاحتجاجات، تقدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك، باستقالة حكومته لأمير البلاد، الخميس، ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري.

وكان قد تداول مغردون ووسائل إعلام كويتية صورا لحساب الغانم، وقد أزيل عنه منصبه كرئيس لمجلس الأمة، دون أن يتسن لـCNN التأكد من دقة هذه المعلومات بشكل مستقل.