دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، الأحد، أنه مسؤول عن حماية أمن المتظاهرين، معبرا عن أسفه لمقتل الشاب علاء أبو فخر على يد عنصر أمني، ومشيرا إلى أن القضية أصبحت بيد القضاء.

وقال عون خلال زيارته لقوات الجيش اللبناني في بيروت وجبل لبنان إن الجيش تعامل باحترافية وانضباطية وجرأة في التعامل مع الاحتجاجات التي شهدتها الشوارع اللبنانية خلال الشهر الماضي.

وأكد قائد الجيش أن أمن المتظاهرين وبقية اللبنانيين من مسؤولياته، لافتا في الوقت نفسه إلى أن إغلاق الطرقات أمر غير مسموح به، كون حرية التنقل "مقدسة" في المواثيق الدولية.

وتطرق عون إلى التوقيفات، مشيرا إلى أن أولئك الذين أوقفهم عناصر الجيش عملوا على إحداث الشغب وتعطيل مهمة القوات المسلحة، كاشفا عن توقيف أشخاص غير لبنانيين كان بحوزتهم "مخدرات".

وتحدث قائد الجيش عن مقتل علاء أبو فخر على يد أحد عناصر الجيش، معبرا عن أسفه لوقوع الحادثة ومشيرا إلى أن الأمر أصبح بيد القضاء، لكنه نوه إلى أن هذه هي الحادثة الوحيدة التي تشهدها المظاهرات في لبنان بينما يقتل عدد كبير من المدنيين في مثل هذه الظروف ببلدان أخرى.