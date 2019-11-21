ترامب: إيران "غير مستقرة" وقطع الإنترنت لمنع الحديث عن العنف في البلاد

قتيل على الأقل وإصابة العشرات في احتجاجات إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادات جديدة للنظام الإيراني، مستشهدًا بقطع خدمات الإنترنت في إيران على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

واعتبر الرئيس الأمريكي قرار النظام الإيراني بقطع الإنترنت، أنه دليل على عدم استقرار هذا النظام.

وكتب ترامب في تغريدة له على تويتر، الخميس، "أصبحت إيران غير مستقرة حتى أن النظام أغلق خدمات الإنترنت الخاص به بالكامل، حتى لا يتمكن الشعب الإيراني العظيم من الحديث عن العنف الهائل الذي يحدث داخل البلاد".

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى، أن النظام الإيراني لا يسمح بأي شفافية "معتقدين أن العالم لن يكتشف الموت والمأساة التي يسببها النظام الإيراني"، بحسب تعبيره.

كان ديفيد كاي المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون حرية الرأي والتعبير، إن قطع السلطات الإيرانية للإنترنت، يزيد من صعوبات المتظاهرين للاحتجاج.

جاء ذلك في تصريحات لكاي مع CNN حيث قال: "تأثير ذلك (قطع الإنترنت) كبير للغاية، لأنه يجعل من التواصل بين الناس على الأرض أمرا شبه مستحيل وكذلك التواصل مع الأهل والأصدقاء خارج البلاد، ويجعل من قدرة الناس للحصول على المعلومات مستحيلا".

ويذكر أن الاتصال بالإنترنت في إيران، هبط إلى 4% فقط عن المعدلات العادية، الثلاثاء، وفقا لـ"Netblocks" وهي منظمة غير حكومية تراقب شؤون حوكمة الإنترنت.

كانت مدن إيرانية شهدت احتجاجات واعتقلت السلطات عدد من الطلاب خلال الاحتجاجات.

وقال الحرس الثوري إن السلطات الأمنية ألقت القبض على من سماهم "قادة التحركات التخريبية ومثيري الشغب" في 4 محافظات كانوا على صلة بجهات استخبارية أجنبية.