رئيس وزراء العراق المستقيل يستنكر إدراج شخصيات بقائمة العقوبات

نشر الأحد ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عبّر رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبدالمهدي، عن استنكاره لإدراج أسماء وشخصيات عراقية "لها تاريخها" على حد تعبيره، على قائمة العقوبات من قبل دول تجمع العراق بها اتفاقيات وعلاقات.

جاء ذلك في بيان نشره عبدالمهدي على صفحته الرسمية بفيسبوك، حيث قال: "رفضنا واستنكرنا ادراج اسماء قادة وشخصيات عراقية معروفة لها تاريخها ودورها السياسي بمحاربة داعش في قوائم عقوبات وممنوعات من قبل دول لنا معها علاقات واتفاقات.."

وأضاف: "كذلك نرفض ونستنكر اهانة اعلام وصور زعماء لبلدان لنا معها علاقات واتفاقات من قبل متظاهرين عراقيين، او اهانة متظاهرين اخرين لأسماء وصور شخصيات عراقية معروفة".

وتابع عبدالمهدي: "جميع هذه الممارسات مضرة بالعراق وشعبه، وتشجع على الكره والحقد والعنف، وتسيء لسمعة العراق، وتخلط الاوراق وتقود الى ممارسات ونتائج خطيرة مضرة بالجميع، يصعب السيطرة عليها".