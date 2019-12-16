نشر الاثنين ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2019

ما هدف تركيا النهائي في سوريا وما الذي تحاول إنجازه؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإغلاق قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في بلاده، "إذا لزم الأمر"، وذلك ردًا على العقوبات الأمريكية المحتملة على أنقرة، بالإضافة إلى قرار مجلس الشيوخ الأمريكي والذي يعترف رسميًا بارتكاب تركيا لـ"الإبادة الجماعية" للأرمن خلال الحرب العالمية الأولى.

وانتقد أردوغان، في مقابلة تليفزيونية، الأحد، قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الصادر الخميس الماضي، ووصفه بـ"سياسي بالكامل"، وحذر الولايات المتحدة "من اتخاذ خطوات لا يمكن إصلاحها في علاقاتنا"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء التركية الحكومية الرسمية الأناضول.

وأضاف الرئيس التركي أنه "عند الضرورة، سنناقش الأمر مع جميع وفودنا، وإذا لزم الأمر، قد نغلق أنجرليك"، وهي قاعدة جوية أمريكية في مقاطعة أضنة الجنوبية، بالإضافة إلى محطة الرادار الأمريكية كيوراجيك، حسبما ذكرت الأناضول.

وتعد قاعدة أنجرليك من أهم القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، واستخدمتها الولايات المتحدة في الغارات الجوية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا يمكن أن ترد بالقرارات البرلمانية الخاصة بها، فيما يتعلق بالاعتراف بقتل "الأمريكيين الأصليين" في القرون الماضية كإبادة جماعية، وفقًا لما نقلته رويترز.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ الأمريكي، خلال الأيام المقبلة، تشريعات تتعلق بمعاقبة تركيا على شراء نظام الصواريخ الروسية "إس 400"، والذي أبدت الولايات المتحدة تحفظها على شراء أنقرة له، وأوقفت بيع طائرات "إف 35" الأمريكية إلى تركيا، على خلفية تلك الصفقة.

كما يبحث التشريع الأمريكي المقترح، معاقبة تركيا على العملية العسكرية في شمال سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية الحليفة للولايات المتحدة، والتي حملت اسم "نبع السلام".