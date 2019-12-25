خطيب مسجد الشيخ زايد يلفت لما يفعله متطرفون بالشعب الصيني

كل ما قد يجب أن تعرفه عن أزمة الصين ومسعود أوزيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد وسيم يوسف، خطيب مسجد الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية، أبوظبي، نشر كمقطع فيديو لـ"متطرفين" يثيرون ذعر سكان في الصين، متسائلا عن سبب عدم تطرق مشايخ ظهروا مرارا للتحريض على الصين لهؤلاء المتطرفين.

جاء ذلك في تغريدة لوسيم يوسف على صفحته بتويتر، حيث قال في تعليق على مقطع الفيديو: "طار بعض المشايخ بالفيديوهات واليوتيوب لتحريض المسلمين على الصين.. بغض النظر عن رأيك.. لكن السؤال: هل رأيت أحدهم أنكر على المتطرفين ما فعلوه بالشعب الصيني؟! لا تنظر بعين واحدة تأمل ماذا فعل المتطرفون بالناس في الصين.. فلماذا لم نجد إنكار أفعالهم، من الذين يحرضون على الصين الأن".

ويذكر أن قضية مسلمي الإيغوير في إقليم شينجيانغ في الصين وسوء معاملة الأخيرة لهم تصدرت عناوين الأخبار خلال الأشهر الماضية، كان آخرها ما تطرق له لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل وهو مسلم ألماني من أصول تركية، إذ وصف مسلمي الإيغور بأنهم "محاربون يقاومون الاضطهاد"، موجهًا انتقادات للحكومة الصينية بسبب ما يتعرضون له.

من جهته رد المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ، على أوزيل قائلا إن الأخيرة "أُعمي عن الحقيقة بسبب الأخبار المزيفة وتأثر ببعض الكلمات الخاطئة"، حيث انتقد الحكومة الصينية بسبب معاملتها للأقلية العرقية المسلمة على وسائل التواصل الاجتماعي.