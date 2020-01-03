مقتل 10 أشخاص على الأقل في الغارة الأمريكية لاستهداف قاسم سليماني

بغداد، العراق (CNN)— لقي ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم في الغارة الجوية الأمريكية في بغداد، التي أسفرت عن مقتل قائد قوة القدس الإيرانية قاسم سليماني، حسبما قالت وزارة الدفاع العراقية لـCNN.

وكان السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، قد قال في وقت سابق يوم الجمعة إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا في الهجوم، حسبما ذكرت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية.

وقال مسجدي إن جميع ركاب السيارة التي كانت تقل سليماني، التي تضمنت أربعة من زملائه وحراسه الشخصيين قتلوا.

في حين نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مسجدي قوله إن تنسيقا يجري لنقل جثمان سليماني إلى إيران، وأن الإجراءات ستتم "في أسرع وقت ممكن".

وكان مصدر أمني عراقي قال لـ CNN إن 6 أشخاص على الأقل قد قتلوا، لكن العدد "ليس نهائيًا، لكنه رقم رسمي"، لأن ضحايا الهجوم الآخرين لم يتم التعرف عليهم بعد.

وفي الليلة الماضية، تسببت غارة جوية أمريكية في مقتل قائد قوات فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس وحدات الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، بعد استهداف موكبهم قرب مطار بغداد الليلة الماضية.

كان وزير الدفاع الإيراني إن القوات المسلحة ببلاده "ستنتقم" لمقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية بمطار بغداد.

وحسب مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، يقدر وجود قرابة 150 ألف شخص ضمن الحرس الثوري. كما يمكن للقوة أيضاً دعم الجيش الإيراني الاعتيادي، الذي يمتلك قرابة 350 ألف جندي، بأنظمة دفاع خارجية.