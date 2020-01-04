دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن "أمريكا ستدفع الثمن باهظًا"، مُضيفا أنها تتحمل مسؤولية جميع تداعيات مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

تصريحات روحاني جاءت لدى لقائه وزير الخارجية القطري أحمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في طهران السبت، بحسب ما أوردته وكالة أنباء إرنا الرسمية.

ورأى الرئيس الإيراني أن "الأمريكيين، وللأسف، بدأوا مسارًا جديدًا من شأنه أن يكون في غاية الخطورة للمنطقة؛ وبما يستدعي إجراء المزيد من المشاورات والتنسيق بين الدول الصديقة".

وأضاف الرئيس الإيراني: "أتمنى أن تعي أمريكا الخطأ الجسيم التي ارتكبته، بعد الملحمة الجماهيرية التي جسدها الشعب العراقي خلال مراسم التشييع المهيبة (اليوم) وأيضًا المراسم العظيمة التي ستقام في إيران لسليماني".

وتابع روحاني أنه "ينبغي على جميع الدول الإقليمية أن تصل إلى قناعة أنه طالما أمريكا متواجدة في المنطقة فإنها لن تنعم بالاستقرار أبدا".

وخاطب روحاني وزير الخارجية القطري قائلا: "عندما واجهت قطر الحصار، إيران وقفت إلى جانب الحكومة والشعب القطريين، ولازلنا سنقف إلى جانبكم؛ ونتمنى أن تدخل الاتفاقات التي توصلنا إليها مع أمير دولة قطر في ماليزيا حيّز التنفيذ بأسرع وقت ممكن".

من جانبه، قال آل ثاني إن قطر تدرك مدى الحزن والأسى الشديد الذي يمر به الشعب والحكومة في إيران جراء هذا الحادث.

وفي وقت سابق، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إن اغتيال قاسم سليماني "سيؤدي إلى رد فعل استراتيجي انتقامي سينهي بالتأكيد الوجود الأمريكي في المنطقة"، وفقًا لوكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية.

وأضاف سلامي: "يجب تسجيل هذا البيان في مكان ما، لأن الجميع سيرون كيف سيتم إثباته لاحقًا".

وعلى ذات الوتيرة، قال ونقلت وكالة أنباء فارس عن كبير مُتحدثي الجيش الإيراني العميد أبوالفضل شكارجي قوله "نحن من يحدد مكان وزمان وطبيعة الرد على هذه الجريمة".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن قتل سليماني كان بغرض "منع حرب وليس إشعالها"، مؤكدًا أنه لا توجد مساعي لتغيير النظام الإيراني.

بينما هدد المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، بـ"رد قاس" على العملية الأمريكية، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.