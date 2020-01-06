دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، في مراسم تشييع جثمان قاسم سليماني في العاصمة الإيرانية طهران، الاثنين.

وشدد رئيس المكتب السياسي لحماس، بحسب تصريحات نقلها المركز الفلسطيني للإعلام الناطق باسم الحركة، على أن مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني "لن يضعف مشروع المقاومة على أرض فلسطين"، وأضاف هنية في كلمة له خلال تشييع سليماني "أتينا من فلسطين المباركة ومن القدس لنقدم التعازي للقائد خامنئي ولإيران الإسلامية باستشهاد القائد سليماني".

واعتبر هنية أن "جريمة اغتيال الفريق سليماني تعبر عن روح البلطجة والعنجهية والإجرام للولايات المتحدة الأمريكية"، واصفًا مقتل سليماني بـ"جريمة نكراء تستحق من كل العالم الرفض والإدانة والعقوبة".

وأشار إلى أن "مشروع المقاومة على أرض فلسطين في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي لن يضعف وسيستمر، ولن يتراجع، والاغتيالات تزيدنا قوة من أجل تحرير القدس"، على حد وصفه، كما أطلق على سليماني لقب "شهيد القدس".

وكان هنية، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام، وصل إلى طهران، مساء الأحد، على رأس وفد من الحركة يضم موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وعدد من قيادات الحركة.

وتربط قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بحركة حماس الفلسطينية، علاقات كبيرة مستمرة منذ سنوات، حيث تساعد إيران في تمويل وتسليح الجناح العسكري لحركة حماس، حسبما أعلن مسؤولون في الحركة في وقت سابق.