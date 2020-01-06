دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— هددت كتائب حزب الله الشيعية العراقية المدعومة من إيران بقطع تدفق نفط الخليج إلى أمريكا، ردًا على تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن فرض عقوبات مُحتملة على العراق، يوم الاثنين.

وقال أبو علي العسكري، القائد الأمني لكتائب حزب الله العراقي عبر تويتر: "إذا فرض الأحمق ترامب عقوبات اقتصادية على العراق فسنعمل مع الأصدقاء لمنع تدفق النفط الخليجي لأمريكا".

وأضاف العسكري: "أما القاعدة الجوية فستحال إلى ركام إذا أصر (ترامب) على البقاء في العراق، ومستعدون لمساعدة الحكومة العراقية في تأمين عمل الشركات الصينية".

وكانت كتائب حزب الله العراقي عُرضة لضربات أمريكية استهدفت 5 مواقع لها الأسبوع الماضي.

في وقت سابق، قال ترامب، على متن الطائرة الرئاسية، مساء الأحد، "إذا طلبوا منا المغادرة، إذا لم نفعل ذلك بطريقة ودية للغاية، سوف نفرض عليهم عقوبات، لم يسبق لها مثيل من قبل"، مضيفًا "ستجعل العقوبات الإيرانية تبدو هينة بعض الشيء".

وتابع ترامب: "لدينا قاعدة جوية باهظة التكلفة للغاية. لقد كلف بنائها مليارات الدولارات، قبل وقت طويل من وصولي للرئاسة"، مؤكدًا: "لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا مقابل ذلك".

ومنذ مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، الجمعة الماضي، دعت دول خليجية، على رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى التهدئة ووقف التصعيد في المنطقة.

وفي سياق متصل، قال مصدر حكومي سعودي لـ CNN إن الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي "سيدعو إلى ضبط النفس" ويناقش "وقف التصعيد"، في اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بواشنطن، يوم الاثنين.

وقال المصدر لـCNN ، إن تحرك نائب وزير الدفاع السعودي جاء بتوجيه من شقيقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لأن السلطات السعودية تشعر بالقلق إزاء التصعيد، مُضيفا: "لا نريد الفوضى في المنطقة، لقد كنا هدفا من قبل"، قائلا: "يمكن أن نكون هدفا مرة أخرى".

وقال المسؤول السعودي إن الرياض لم تكن على علم بأن سليماني كان لديه أي رسائل لهم قبل مقتله، وهو ما تحدث عن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، في جلسة للبرلمان، يوم الأحد.