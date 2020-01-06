القائد الجديد لفيلق القدس يتعهد بالانتقام لسليماني: وعد من الله

بغداد، العراق (CNN)-- تعهد القائد الجديد لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، بالانتقام لمقتل الجنرال قاسم سليماني، القائد السابق للفيلق، ونائب رئيس الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، الاثنين.

وقال قآاني، بحسب إيرنا "الانتقام لشهادة سليماني، هو وعد من الله"، مضيفًا "نحن نعد بمواصلة طريق الشهيد سليماني بنفس القوة، من خلال عدة خطوات تستهدف إخراج الولايات المتحدة من المنطقة".

وعين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، إسماعيل قاآني، رئيسا لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، خلفا لقاسم سليماني، بعد ساعات من مقتل الأخير في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد، فجر الجمعة الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن استهداف بلاده لـ52 موقعا داخل الأراضي الإيرانية، إذا تمت مهاجمة الأهداف الأمريكية، مشيرًا إلى أن من بين تلك الأهداف مواقع تاريخية وثقافية، على حد وصفه.

وهدد الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات غير مسبوقة على العراق، إذا أجبرت القوات الأمريكية على الخروج من العراق، حيث يصوت البرلمان العراقي على مشروع قانون يفرض على القوات الامريكية مغادرة العراق.