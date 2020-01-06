تركيا: نواصل الجهود لإنهاء التوتر بين طهران وواشنطن بالطرق الدبلوماسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، الاثنين، إن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، يشكل خطرا حقيقيا على السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن بلاده ستواصل بذل الجهود مع دول أخرى لتخفيف التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد أوغلو، حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، الاثنين، على ضرورة إنهاء التوتر بين طهران وواشنطن بالطرق الدبلوماسية، وتابع قائلا: "نتواصل مع جميع الأطراف المعنية، فالرئيس أردوغان أجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه في إيران وفرنسا والعراق وقطر وسيهاتف زعماء وقادة آخرين مثل رئيس الوزراء البريطاني والمستشارة الألمانية".

وأضاف وزير الخارجية التركي: "وأنا كوزير للخارجية تناولت مسألة خفض التصعيد بين طهران وواشنطن مع نظرائي في إيران والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وقطر وباكستان، ومع الأمين العام للأمم المتحدة"، معربًا عن قلقه حيال احتمال تحول العراق إلى مسرح لصراعات دولية.

وأم المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، الصلاة على جثمان قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في العاصمة طهران، الاثنين، والذي قتل، فجر الجمعة في غارة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد، فيما توعدت إيران بالرد انتقاما من مقتل سليماني من خلال استهداف التواجد الأمريكي في غرب آسيا، حسبما أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت سابق.