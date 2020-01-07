إيران تصنف الجيش الأمريكي "منظمة إرهابية".. و200 مليون يورو لفيلق القدس

استعدادات القوات الأمريكية قبل التوجه إلى الشرق الأوسط

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- صوت المشرعون الإيرانيون بالإجماع على اقتراح بتصنيف الجيش الأمريكي "منظمة إرهابية"، وذلك ردًا على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني يوم الجمعة الماضي، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الحكومية إيرنا، الثلاثاء.

تم التصويت خلال جلسة البرلمان المفتوحة يوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة إيرنا، وبعد الموافقة على الخطة، هتف النواب "الموت لأمريكا".

وفي الجلسة نفسها، وافق البرلمان على تخصيص 200 مليون يورو إضافية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني من صندوق التنمية الوطني.

ويشرف فيلق القدس على الفصائل المسلحة المدعومة من طهران، خارج الأراضي الإيرانية، وتشمل فصائل الحشد الشعبي في العراق وجماعة الحوثي في اليمن وحزب الله اللبناني ونظام بشار الأسد في سوريا، فضلا عن فصائل فلسطينية عدة.

وكان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، أعلن تعيين إسماعيل قاآني، رئيسًا لفيلق القدس، خلفًا لقاسم سليماني الذي توفي في غارة أمريكية في بغداد يوم الجمعة الماضي.