دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية في محافظة الأنبار (غرب العراق)، حسبما أفادت قناة "Press TV" الإيرانية.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق نحو 10 صواريخ على القاعدة الأمريكية، في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وحذر الحرس الثوري الإيراني بأنه سيضن مزيد من الضربات "الساحقة" إذا قامت أمريكا باعتداء جديد. كما هدد بمهاجمة أي دولة إقليمية تتحول إلى "منصة للاعتداءات الأمريكية".

في حين قال قطري عبيدي، أحد قادة القوات السنية شبه العسكرية في مدينة البغدادي، لـCNN إنه ما لا يقل عن 10 صواريخ تم إطلاقها على قاعدة عين الأسد.

وأوضح عبيدي أن القصف توقف في هذه الأثناء.

وتبعد مدينة البغدادي على بعد 12 كيلومتر من القاعدة التي تعرضت للقصف. فيما تقع عين الأسد غربي العاصمة العراقية، بغداد، على بعد 200 كيلومتر.

من جانبها، قالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن الضربات الصاروخية تمت بصواريخ باليستية، مُعتبرة أنها تعد "بداية الانتقام الإيراني من الولايات المتحدة"، في إشارة إلى مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية قرب مطار بغداد، يوم الجمعة الماضي.

ونشرت الوكالة مقطع فيديو قالت إنه للحظة إطلاق الصواريخ الإيرانية على القاعدة الأمريكية في عين الأسد.