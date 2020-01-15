دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وكالة الأناضول الرسمية التركية، الأربعاء، عن اعتقال 4 من موظفيها أحدهم تركي الجنسية من قبل السلطات المصرية واقتيادهم إلى "مكان مجهول"، واستدعت الخارجية التركية القائم بأعمال سفارة القاهرة لديها لإبلاغه إدانتها لهذا الإجراء.

وقالت الوكالة إن السلطات المصرية أوقفت 4 من موظفيها بينهم تركي واقتادتهم إلى مكان مجهول في وقت سابق الأربعاء.

ونتيجة لهذا الإجراء، أصدرت الخارجية التركية إدانة للإجراء الذي اتخذته القاهرة وطالبتها بالإفراج الفوري عن الموظفين المعتقلين لديها، كما هاجمت "الدول الغربية" معتبرة أن تغاضيها عن "الانتهاكات" بحق الإعلام في مصر له دور في "التصرف المتهور" من جانب السلطات المصرية، على حد وصفها.

واستدعت الخارجية التركية القائم بأعمال السفارة المصرية لديها وأبلغته بإدانتها للإجراء الذي اتخذته حكومة بلادهـ واعتبرت ما قامت به القاهرة "تضييقا وترهيبا ضد الصحافة التركية"، وفقا لبيان الوزارة.

من جانبها، أدانت الرئاسة التركي ما وصفتها بـ"الممارسات العدائية" للسلطات المصرية ضد الإعلام التركي، واعتبرت هذا التصرف مؤشر على "عجز" الحكومة المصرية.