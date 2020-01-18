دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، الاشتباكات التي شهدتها العاصمة، بيروت، السبت بـ"المشهد المجنون والمشبوه والمرفوض"، داعيا القوى الأمنية للقيام بدورها بكبح جماح من وصفهم بـ"العابثين".

وقال الحريري في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط #بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي وينذر بأوخم العواقب. لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية".

وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني قائلا: "لن يحترق حلم رفيق الحريري بعاصمة موحدة لكل اللبنانيين بنيران الخارجين على القانون وسلمية التحركات، ولن نسمح لأي كان إعادة بيروت مساحة للدمار والخراب وخطوط التماس، والقوى العسكرية والأمنية مدعوة إلى حماية العاصمة ودورها كبح جماح العابثين والمندسين"، على حد تعبيره.

من جانبه، طلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، من وزيري الداخلية والدفاع والقيادات الأمنية المعنية الحفاظ على سلامة وأمن المتظاهرين السلميين والتصدي لأعمال الشغب وتأمين سلامة الأملاك العانة والخاصة وفرض الأمن في الوسط التجاري، وفقا للرئاسة اللبنانية.

وكانت قد شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، اشتباكات بين محتجين وقوى الأمن ما أدى إلى إصابة أكثر من 165 جريحا، وفقا لما ذكره الصليب الأحمر اللبناني.