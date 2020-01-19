شاهد كيف خرج متظاهرون من مسجد الأمين في بيروت بعد الاشتباكات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت ريا الحسن، وزيرة الداخلية اللبنانية في حكومة تسيير الأعمال، مقطع فيديو يظهر كيف خرج المتظاهرون الذين احتموا داخل مسجد الأمين في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء السبت، تحت حماية عناصر قوى الأمن.

جاء ذلك في تغريدة للحسن على صفحتها بتويتر، بتعليق قالت فيه: "اخراج المتظاهرين من داخل مسجد محمد الأمين تحت حماية عناصر قوى الأمن".

الفيديو الذي نشرته الحسن جاء بعد نحو ساعة من تغريدة قالت فيها: "اكتر من مرة تعهدت انو احمي التظاهرات السلمية، وكنت دايمن أكد ع أحقية التظاهر. بس انو تتحول ه التظاهرات لاعتداء سافر على عناصر قوى الامن والممتلكات العامة والخاصة، فهو امر مدان وغير مقبول ابدا".

وشهدت العاصمة اللبنانية مساء السبت اشتباكات بعد مهاجمة عدد من المحتجين، قوات مكافحة الشغب في محيط البرلمان، بالعاصمة بيروت، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، الأمر الذي دفع بقوى الأمن مناشدة "المحتجين السلميين" بالابتعاد عن المناطق التي تشهد توترات في حفاظا على سلامتهم.