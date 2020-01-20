لبنان.. إصابة العشرات في اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اعتقل صحفي أمريكي يدعى، نيكولاس فريكس، خلال أحداث العنف التي شهدها لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لما قالته صديقته لـCNN، الإثنين.

وقالت دانا حوراني إنها تلقت اتصالين من فريكس، أحدهما بينما كان في قسم الشرطة والآخر عندما كان مع مخابرات الجيش، وقد تحدثت إلى أحد الضباط الذي أكد لها أن صديقها سيُفرج عنه قريبا.

وأبلغ الضابط حوراني أن عليه اتخاذ إجراءات بروتوكولية في هذا الصدد، وأكد أن عليها ألا تقلق إزاء وضع فريكس.

وذكرت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، الإثنين، أنها اعتقلت مواطنا أمريكيا كان يصور الاحتجاجات مباشرة لصالح صحيفة هآرتس الإسرائيلية، وفقا لبيان صدر عن المديرية.

وجاء في البيان: "بعد أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي حول شخص كان يصور أحداث وسط بيروت لصالح يومية هآرتس الإسرائيلية بشكل مباشر، قامت دورية أمن دولة بتعقبه وتحديد مكانه واشتبهت بشخص صور اللقطات نفسها التي ظهرت على صفحة لصحيفة العدو، وقد تم جلبه للتحقيق".

وحددت المديرية الشخص بأنه "نيكولاس أ" والذي قال إنه يعمل كحصفي مستقل، بينما رفضت الصحيفة الإسرائيلية الادعاءات حول عمل فريكس لصالحها.

وتواصلت CNN مع هآرتس التي قالت إنها لا تملك مراسلا في بيروت، مشيرة إلى أن البث الحي الذي نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك كان من خدمة البث المباشر لوكالة رويترز.

من جانبها، أكدت حوراني أن فريكس "لم يفكر حتى" بتزويد صحيفة إسرائيلية بمقاطع فيديو.

ويبلغ فريكس من العمر 24 عاما ويعمل كصحفي مستقل في بيروت منذ عام تقريبا، وقد عمل لوسائل إعلام مثل "New Arab" و"Al-Monitor"، وفقا لصديقته.

وكانت قد اندلعت أحداث عنف في بيروت خلال اليومين الماضيين بين قوات مكافحة الشغب من جهة والمتظاهرين المناهضين للحكومة من جهة أخرى خلال ما يُعرف بـ"أسبوع الغضب" والذي أعلن عنه المحتجون أواخر الأسبوع الماضي.

وأسفرت الاحتجاجات عن إصابة العشرات من الجانبين بالإضافة إلى تعرض الأملاك العامة والخاصة لأضرار بالغة على مدار عطلة نهاية الأسبوع في لبنان.