واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قُتل أبو ورد العراقي مسؤول عائدات النفط والغاز في تنظيم داعش، خلال عملية للقوات الخاصة الأمريكية بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية في مدينة دير الزور السورية، فجر 15 يناير كانون الثاني الجاري.

وقال الكولونيل مايلز كاغينز، المتحدث باسم عملية "الحل المتأصل" لـCNN، عبر البريد الإلكتروني، إن أبو ورد العراقي، هو أحد كبار قادة داعش منذ فترة طويلة، وأدار إيرادات النفط والغاز لدى التنظيم، حيث كان مسؤول النفط والموارد الطبيعية في التنظيم، لافتًا إلى أن عملية استهدافه وقتله جرت فجر 15 يناير كانون الثاني الجاري، لكن تم الإعلان عنها على تويتر من قبل قوات سوريا الديمقراطية، الاثنين.

وكان المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أعلن، الاثنين، مقتل أبو الورد العراقي، مسؤول النفط في داعش، وكذلك تمويل خلايا التنظيم النائمة، مضيفًا أن من بين مهامه أيضا الإشراف على هجمات داعش في المنطقة.

وأصدر المركز الإعلامي لـ"قسد" بيانا قال فيه إن وحدات مكافحة الإرهاب في قواتها نفذت في الـ 14 من كانون الثاني عملية عسكرية في دير الزور، وكشف أنه أثناء العملية جرت اشتباكات مع جماعات مسلحة أسفر عنها مقتل المدعو أبو الورد العراقي، وشخص آخر لم يتم التعرف عليه، واستولت قسد على كمية من الذخائر والوثائق.

وقال كاغينز إن فرقة العمل المشتركة للعمليات الخاصة كانت جزءًا من المهمة التي وُصفت بأنها غارة "تكتيكية" وليست غارة جوية.

وتابع المسؤول الأمريكي في رسالته الإلكترونية إلى CNN، "داعش يرغب في أن يضع إرهابيي التنظيم على النفط في شرق سوريا، إنه مصدر إيرادات تاريخي لهم، نحن نساعد شركاءنا في الكوماندوز السوريين على منع حدوث ذلك".

وتتواجد القوات الأمريكية في شمال سوريا في محيط آبار النفط، للحيلولة دون سيطرة عناصر تنظيم داعش عليها، في أعقاب العملية العسكرية التركية "نبع السلام" والتي كانت تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة شمال سوريا، وطرد قوات سوريا الديمقراطية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.