فيديو لوائل غنيم يطالب فيه أمير قطر بإقامة "دولة" للإخوان المسلمين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الناشط السياسي المصري وائل غنيم، الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، إلى فتح باب الهجرة واستقبال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من كافة الدول العربية، لإقامة "دولة الإسلام"، حسبما قال غنيم في مقطع فيديو في حسابه على تويتر.

وطالب غنيم، الذي كان قد دعا للتظاهر في 25 يناير كانون الثاني 2011، في مصر، من خلال صفحة "كلنا خالد سعيد" على فيس بوك، فيما بات يعرف باسم ثورة يناير، والتي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، قطر والأمير تميم بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وانتقد غنيم، في مقطع الفيديو، ما سماه "دعوة قطر إلى الديمقراطية من خلال قنوات تليفزيونية"، مثل الجزيرة وقناة العربي الممولتين من قطر، بالإضافة إلى قناة مكملين التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، معتبرًا أن قطر تحارب الأنظمة السياسية العربية من خلال تلك القنوات الفضائية.

وحذر وائل غنيم، في تغريدته المرفقة بمقطع الفيديو، الشيخ تميم بن حمد، من محاولة انقلاب جماعة الإخوان المسلمين عليه، في حال فتح باب هجرة أعضائها إلى قطر، كما حذر أمير قطر من مواجهة الشعوب العربية للدوحة، وتوجهاتها السياسة التي تحارب الأنظمة السياسية في المنطقة العربية، وتتدخل في شؤونها الداخلية.

كان وائل غنيم، وجه انتقادات لقطر ولجماعة الإخوان المسلمين، قبل يومين، من خلال ظهوره على قناة "مكملين" التي تبث من تركيا وتمول من جماعة الإخوان المسلمين.

ويعرف وائل غنيم الذي كان يعمل في شركة محرك البحث جوجل، ويقيم في الولايات المتحدة منذ سنوات، بمعارضته للنظام السياسي في مصر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلا أنه ظهر مؤخرًا في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تحذر من معارضة الرئيس المصري.

وتشهد العلاقات بين مصر قطر، توترًا كبيرًا، منذ 2013، في أعقاب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، فيما تشارك مصر إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين، في مقاطعة قطر، احتجاجا على اتهامات بتدخلها في شؤون الدول العربية، وتمويل جماعات إرهابية.