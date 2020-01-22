دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول تغريدة له بعد التقارير التي تحدثت عن اختراق هاتفه من قبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، نشر الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس، صورة عنونها بكلمة "جمال" وجمعته بخطيبة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الأربعاء.

وشارك بيزوس متابعي صفحته الرسمية على موقع تويتر صورة تجمعه بخطيبة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، السابقة، خديجة جنكيز، والناشطة الحقوقية اليمنية، توكل كرمان، وهم يضعون أيديهم على ما بدا أنه تابوت كُتب عليه اسم "جمال خاشقجي".

وكتب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون كلمة واحدة في تغريدته وهي: "جمال"، في إشارة إلى الصحفي السعودي الذي قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018 على يد عدد من ضباط الاستخبارات السعوديين.

وكانت قد نشرت صحفيتا الغارديان البريطانية وفاينانشال تايمز الأمريكية، الأربعاء، تقارير إعلامية ذكرتا فيها أن الأمير محمد بن سلمان قام باختراق هاتف بيزوس.

بالمقابل، ردت السفارة السعودية في أمريكا ببيان وصفت فيه هذه الادعاءات بـ"السخيفة" داعية للتحقيق في هذه الادعاءات للتوصل إلى الحقيقة، كما أيد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، خلال مقابلة مع وكالة رويترز، وصف هذه التقارير بـ"السخيفة".