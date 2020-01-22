أول وزيرة دفاع عربية في حكومة لبنان.. ردود فعل متباينة

لبنان.. إصابة العشرات في اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تباينت ردود الفعل حول إعلان رئيس الوزراء المكلف حسان دياب تشكيل حكومته بعد نحو أكثر من 90 يوما من الاحتجاجات غير المسبوقة في لبنان.

فعلى الرغم من تصريحات دياب التي وصف فيها الحكومة الجديدة التي ستبدأ اجتماعاتها، الأربعاء، بأنها "أول حكومة في تاريخ لبنان تجمع بين مواصفات استثنائية لمواجهة ظروف غير عادية"، إلا أنها قوبلت برفض كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه النشطاء من خلال هاشتاغات #تسقط_حكومة_الوكلاء، و#حكومة_لبنان انتقادات لتشكيلة الحكومة الجديدة، التي اعتبرها حسان دياب في خطاب إعلان تشكيل الحكومة، حكومة اختصاصيين.

وشهدت الحكومة الجديدة لأول مرة اختيار 6 وزيرات من بين 20 منصبا، فيما تولت حقيبة وزارة الدفاع، زينة عكر لتصبح أول وزيرة للدفاع في الشرق الأوسط.

وحظي اختيار وزيرة للدفاع في الحكومة اللبنانية الجديدة، من بين 6 وزيرات بالجانب الأكبر من ردود الفعل حول تشكيل الحكومة.

وتزامن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، مع اقتراب نهاية "أسبوع الغضب"، الذي دعا له المحتجون، وشهد مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

واندلعت المظاهرات في لبنان في 17 أكتوبر/تشرين الأول، ما يجعلها تقترب من كسر حاجز الـ 100 يوم، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفساد.