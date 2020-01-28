مظاهرات في الأردن ضد أي مشاركة بمؤتمر البحرين و"صفقة القرن"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وجه الادعاء العام الإسرائيلي، الثلاثاء، تهم الرشوة والتزوير وخرق الثقة رسميا لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في 3 قضايا فساد منفصلة.

وقدم المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، الاتهام إلى محكمة مقاطعة القدس بعد ساعات من سحب نتنياهو طلبه بالحصول على حصانة برلمانية، وهو الطلب الذي كان واثقا أنه لن يُلبى.

وفي أكبر القضايا، والتي تسمى القضية 4000، وُجهت تهمتا الرشوة و"خرق الثقة"، في حين تضمنت القضيتان المتبقيتان (القضية 1000 والقضية 2000) تهما بالتزوير وخيانة الثقة.

وأصر رئيس الوزراء الإسرائيلي على براءته من هذه التهم، واصفا التحقيقات بـ"محاولة الانقلاب" التي يقودها اليسار ووسائل الإعلام.

ووصل نتنياهو إلى أمريكا، الإثنين، ومن المقرر أن يظهر إلى جانب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عند الإعلان عن تفاصيل ما تُعرف بـ"صفقة القرن".