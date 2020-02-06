"بينامو تحت القصف".. هذا ما قاله فارّون من سوريا إلى العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن غارات جوية إسرائيلية أودت بحياة 23 من مقاتلي النظام السوري، في قصف استهدف مواقع مختلفة في محيط دمشق، الخميس.

وأكد المرصد، حسبما أورد على موقعه الإلكتروني، مقتل 15 من رجال الميليشيات المدعومة من إيران، بينهم 5 سوريين وثلاثة إيرانيين على الأقل، في قصف إسرائيلي على مواقعهم في دمشق ودرعا، كما أكد أيضا مقتل 8 من جنود النظام بينهم ضابط، بعد أن استهدف الطيران الإسرائيلي بطاريات الدفاع الجوي القريبة من دمشق.

كانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، نقلت، في وقت سابق، عن مصدر في الجيش السوري قوله إن الدفاعات الجوية ردت على غارات إسرائيلية استهدفت مواقع في دمشق ودرعا والقنيطرة.