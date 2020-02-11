وزير الخارجية الإيراني باللغة العربية: صفقة القرن لن تمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، في تغريدة باللغة العربية في حسابه على تويتر، مساء الاثنين، إن "صفقة القرن لن تمر"، مؤكدًا موقف بلاده في "دعم الشعب الفلسطيني وحقه في استعادة أرضه وتحريرها"، على حد وصفه.

وأضاف ظريف في تغريدته التي صاحبها فيديو، يتضمن لقطات للاشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية ونشطاء فلسطينيين، أن "القدس ستبقى عاصمة لفلسطين"، وأن بلاده تتطلع إلى أن "تحرر كاملة".

وعبر وزير الخارجية الإيراني في مقطع الفيديو المصاحب لتغريدته، عن رفض بلاده لـ"صفقة القرن"، كما عبر عن استمرار "دعم إيران حكومة وشعبًا للقضية الفلسطينية"، على الرغم من العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في يناير كانون الثاني الماضي، خطة الإدارة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والتي تسيطر إسرائيل بموجبها على أراض في الضفة الغربية، احتلتها في عام 1967، بما يتعارض مع خطة السلام العربية التي تعتبر القدس عاصمة لفلسطين، فيما سيتم الاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، إذا ما تم التوافق على الخطة الأمريكية.

وستقدم الإدارة الأمريكية، مساعدات مالية واقتصادية ضخمة للسلطة الفلسطينية، فيما سيتم التخلي عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.