دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إيران تستخدم عملية إطلاق الأقمار الصناعية، لتطوير صواريخها الباليستية بشكل "يهدد خصوم طهران والاستقرار الإقليمي"، في إشارة إلى عملية إطلاق أول قمر صناعي إيراني إلى الفضاء، والتي اعترفت طهران قبل أيام بفشلها، حيث لم يصل القمر الصناعي المخصص للخرائط إلى مداره المحدد.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي، في تغريدة له على تويتر، الثلاثاء، إيران، بأنها "راعية الإرهاب في العالم"، مؤكدًا أنه يجب منعها من تطوير واختبار الصواريخ الباليستية.

وكانت وكالة الفضاء الإيرانية، أعلنت، الأحد الماضي، فشل إطلاق القمر الصناعي "ظفر 1"، والمختص بتحديث الخرائط الهيكلية، إلى الفضاء، حيث لم يصل إلى مداره، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا.

وأطلق القمر الصناعي الإيراني، الأحد، من محطة الخميني الفضائية في مدينة سمنان شرقي طهران، فيما لم يتضح بعد، أسباب فشل عملية الإطلاق.

وبدأ بناء القمر الصناعي ظفر منذ حوالي 6 سنوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا في طهران، وابتكر علماء الفضاء الإيرانيون نسختين، هما الأقمار الصناعية ظفر 1 و 2.