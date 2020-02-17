دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن محاولات قوات النظام السوري للتقدم على حساب فصائل المعارضة المسلحة في شمال غرب البلاد مستمرة، فيما أكد دخول رتل عسكري تركي جديد إلى الأراضي السورية، في إطار التعزيزات التي تقوم بها تركيا لمواجهة قوات النظام.

وأكد المرصد السوري، حسبما نشر على موقعه الإلكتروني، أن قوات النظام "تسعى قوات النظام للسيطرة على مناطق واسعة، عبر التقدم من الشيخ عقيل والوصول إلى جبل الشيخ بركات".

وأوضح المرصد أن قوات النظام السوري سيطرت على عشرات البلدات والقرى والمناطق في شمال وشمال غرب حلب، فيما شنت طائرات روسية غارات عدة على مناطق شمال غرب حلب، كما قصفت مناطق في محيط سرمين بريف إدلب. لافتًا إلى وقوع عدد من الإصابات بين قوات الجيش التركي في منطقة الشيخ عقيل.

وفيما يتعلق بالتحركات التركية في شمال غرب سوريا، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول رتل عسكري تركي جديد إلى الأراضي السورية، فجر الاثنين، و"اتجه نحو النقطة التركية المتواجد في شير مغار بريف حماة الغربي".

وتشهد مناطق شمال غرب سوريا والتي تسيطر عليها فصائل معارضة، اشتباكات بين قوات النظام السوري والجيش التركي، وتصاعدت المواجهات خلال الأسبوع الماضي، فيما تُجرى مباحثات بين تركيا وروسيا حول الوضع في إدلب وحلب الغربية، بعد تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وبحسب تقارير للأمم المتحدة، فإن مناطق شمال غرب سوريا تشهد عمليات نزوح جماعية ضخمة خلال الأسابيع الماضية، بعد تصاعد الغارات السورية والروسية على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

ورصدت منظمات إغاثية وحقوقية، مقتل العشرات من المدنيين، في غارات وقصف النظام السوري والروسي لتلك المناطق.