لافروف عن المحادثات مع تركيا حول إدلب: لم تحرز أي نتائج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأربعاء، إن تركيا فشلت في الفصل بين المعارضة المسلحة وبين الجماعات الإرهابية في شمال غرب سوريا، وفقا للإطار الزمني المتفق عليه بين تركيا وروسيا.

وأقر وزير الخارجية الروسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، بفشل المحادثات بين بلاده وتركيا حول تخفيف حدة التوترات بين قوات النظام السوري والجيش التركي في إدلب، مشيرًا إلى أنها لم تحرز أي نتائج، مؤكدًا أنه "يجب ألا تكون الجماعات الإرهابية طرفا في أي اتفاق بشأن إدلب".

ودعا لافروف، تركيا، إلى تنفيذ تعهداتها فيما يتعلق بالاتفاق بين الرئيس الروسي بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، فيما يخص الوضع في شمال غرب سوريا.

وتزامنت تصريحات لافروف مع إعلان الرئيس التركي، عن إطلاق وشيك لعملية عسكرية تركية في إدلب، مؤكدًا في كلمة أمام البرلمان التركي، الأربعاء، أن بلاده "لن تترك المنطقة للنظام السوري".

وتستمر التعزيزات العسكرية التركية في شمال غرب سوريا، وذلك في ظل تقدم قوات النظام السوري، والتي استعادت مناطق عدة في إدلب وحلب الغربية.

ويستمر قصف النظام السوري وحلفاؤه الروس لمناطق شمال غرب سوريا والتي تسيطر عليها المعارضة السورية الموالية لتركيا.