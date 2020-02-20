تركيا تحذر من عملية عسكرية وشيكة في سوريا على إدلب

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، مقتل جنديين وإصابة 5 آخرين جراء غارة جوية في محافظة إدلب السورية، في الوقت الذي أكد فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 11 عنصرا من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها خلال الاشتباكات العنيفة داخل بلدة النيرب شرق إدلب.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، في تغريدة لها على تويتر، أن الغارة الجوية استهدفت قواتها في إدلب شمال غربي سوريا.

وأوضح بيان وزارة الدفاع أنه "جرى القضاء على أكثر من 50 عنصرا من قوات النظام، وتدمير 5 دبابات وناقلتي جنود مدرعة، وعربتي (بيك آب) مزودة بسلاح رشاش، ومدفعية واحدة، وفقاً للمعلومات الواردة من مصادر مختلفة"، حسبما ورد في البيان.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، إن قافلة أمريكية قادمة من العراق، وصلت إلى مدينة المالكية، تتألف من 4 مدرعات وشاحنات تحمل مواد لوجيستية، كما أكد المرصد دخول عدة مدرعات وجنود للقوات الأمريكية من معبر سيمالكا قادمة من إقليم كردستان العراق واتجهت إلى مدينة الرميلان بشمال شرق سوريا.

جاء ذلك بعد ساعات من تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإطلاق عملية عسكرية في إدلب لمنع قوات النظام السوري من السيطرة على محافظة إدلب وضواحيها، والتي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا.

وأمهل الرئيس التركي قوات النظام السوري حتى نهاية فبراير شباط الجاري، للانسحاب من منطقة خفض التصعيد في إدلب.