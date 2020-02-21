وزير خارجية تركيا: لم نترك دماء شهدائنا تذهب سدى ولن نتركها

تركيا تحذر من عملية عسكرية وشيكة في سوريا على إدلب

CNN في مخيمات النازحين الفارين من نيران القصف في إدلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى مقتل جنديين تركيين في إدلب مؤكدا على أن بلاده لم ولن تترك دماء "الشهداء" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، حيث قال: " أسأل الله الرحمة لشهدائنا الأبطال والشفاء العاجل للمصابين، ومثلما أعلنت وزارة دفاعنا لم نترك دماء شهدائنا تذهب سدى لغاية اليوم ولن نتركها في المستقبل".

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في بيان عن "استشهاد جنديين وإصابة 5 آخرين جراء غارة جوية على إدلب".

وذكر البيان أنه "جرى القضاء على أكثر من 50 عنصرا من قوات النظام السوري، وتدمير 5 دبابات ومدفع واحد وناقلتي جنود مدرعة وعربتي ’بيك آب‘ مزودة بسلاح رشاش، وفقا للمعلومات الواردة من مصادر مختلفة".