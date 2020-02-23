الجيش السوري: سنتعامل مع أي اختراق للأجواء على أنه عدوان عسكري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في سوريا، السبت، أنها سترد على أي اختراق للأجواء وأنها ستتعامل معه على أنه عدوان عسكري خارجي.

جاء ذلك على لسان مصدر عسكري في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية، حيث قال إن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن أي اختراق للأجواء السورية سيتم التعامل معه على أنه عدوان عسكري خارجي وقد أعطيت الأوامر للقوى الجوية والدفاع الجوي للتصدي له بالوسائل المتاحة".

وتابع المصدر قائلا وفقا للوكالة السورية: "أي طيران يخترق الأجواء السورية سيتم التعامل معه على أنه هدف عسكري معاد لن يسمح له بالتحليق فوق أجوائنا، وستتم ملاحقته لحظة اكتشافه والعمل على تدميره فور اختراقه مجالنا الجوي".

وتأتي تصريحات المصدر العسكري السوري في الوقت الذي تشهد فيه منطقة شمال سوريا اشتباكات متقطعة بين الجيش السوري ونظيره التركي وسط سقوط ضحايا كان آخرهم مقتل جندي تركي، السبت، بعد أن هاجم الجيش السوري وحدات تابعة لتركيا في محافظة إدلب، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية التركية.