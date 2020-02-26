الرحيل الأخير في فبراير.. كل ما قد تحتاج معرفته عن مسيرة حسني مبارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شيع في العاصمة المصرية القاهرة، جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، في جنازة عسكرية رسمية، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

شارك في الجنازة التي أقيمت بمسجد المشير طنطاوي، شرقي القاهرة، رئيس الوزراء المصري ورئيس البرلمان، وأعضاء الحكومة المصرية، بالإضافة إلى إمام الجامع الأزهر الشيخ أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والرئيس السابق عدلي منصور.

ونُقل جثمان مبارك على عربة مدفع، وعزفت الموسيقى العسكرية، فيما تم إطلاق 21 طلقة مدفع بالتزامن مع مراسم الجنازة العسكرية، طبقا للمتعارف عليه، حسبما نقل التليفزيون المصري.

ومن المقرر أن يدفن جثمان الرئيس المصري الأسبق، في مقابر العائلة في القاهرة.

كانت الرئاسة المصرية أعلنت الحداد، 3 أيام اعتبارًا من الأربعاء، بعد وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عن عمر يناهز 92 عامًا.

وأقيمت الجنازة العسكرية لمبارك، باعتباره من أبطال حرب أكتوبر تشرين الأول 1973، حيث كان قائدًا للقوات الجوية.

وأدين الرئيس مبارك ونجلاه بالاستيلاء على 125 مليون جنيه (8 ملايين دولار) من مخصصات الرئاسة إبان فترة حكمه، فيما تم تبرئته من قتل المتظاهرين في أحداث ثورة يناير كانون الثاني 2011، والتي تنحي الرئيس المصري آنذاك على إثرها، بعد إدارة شؤون البلاد لنحو 30 عامًا.