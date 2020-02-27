المتحدث باسم أردوغان: سنرد على أي هجوم في إدلب.. ونأمل في التوصل لاتفاق مع روسيا

تركيا تحذر من عملية عسكرية وشيكة في سوريا على إدلب

CNN في مخيمات النازحين الفارين من نيران القصف في إدلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، مقتل جنديين تركيين بعد "هجوم جوي" للجيش السوري في إدلب، لافتا إلى أنها ردت باستهداف مواقع لقوات النظام أسفرت عن "تحييد 114 عنصرا".

جاء ذلك في تغريدة للدفاع التركية نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، حيث قالت إن "هجومًا جويًا استهدف القوات التركية التي تتواجد في إدلب لضمان وقف إطلاق النار.. القوات التركية ردت على الهجوم بشكل فوري وقصفت أهداف النظام السوري في المنطقة، وأنها تواصل القصف".

وأضافت الوزارة التركية: "وفق معلومات أولية متوفرة من مصادر متنوعة بالمنطقة، أنه تم تحييد 114 عنصرًا من قوات النظام.. وتدمير نظام صاروخي للدفاع الجوي، ومضاد طيران (ZU-23)، ومضاد دبابات، و3 دبابات وعربة ذخائر والسيطرة على 3 دبابات".

من جهتها أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، الأربعاء، استعادة السيطرة على العديد من القرى والبلدات بريف إدلب الجنوبي بعد تكبيد التنظيمات الإرهابية خسائر فادحة بالأفراد والعتاد، وفقا لما نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية.