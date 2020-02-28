الرحيل الأخير في فبراير.. كل ما قد تحتاج معرفته عن مسيرة حسني مبارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، في حسابه على تويتر، الجمعة، مقطع فيديو بصوت والده الذي توفي الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 92 عامًا.

وقال مبارك في التسجيل الصوتي، "لعل حديثي إلى حضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر ويحين الأجل، وأوارى في تراب مصر الطاهر".

وأضاف الرئيس الأسبق، الذي أعلن تنحيه عن منصبه في فبراير شباط 2011، بعد ثورة شعبية طالبت بإسقاطه، "إنني وقد اقترب العمر من نهايته، أحمد الله مرتاح الضمير، أن قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وأبنائها، حربا وسلاما".

وطالب حسني مبارك، بحسب الفيديو، المصريين بـ"الحفاظ على وحدة الوطن"، و"الالتفاف حول قيادته"، مضيفًا "انتبهوا لما يحدق بالوطن من أخطار، وما يحاك له من مخططات ومؤامرات".

واعتبر الرئيس المصري الأسبق، في التسجيل الصوتي، أن مصر "أمانة في أعناق الشعب"، "احفظوها وارعوا عهدها واحملوا رايتها، وامضوا بها إلى الأمام".

واختتم مبارك التسجيل الصوتي، قائلا "حمى الله مصر ورعاها وأعلى رايتها وحمى شعبها الأبي الأصيل".

وتوفي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الثلاثاء 25 فبراير شباط الجاري، عن عمر يناهز 92 عامًا، وأقيمت جنازة عسكرية رسمية له، الأربعاء، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأعلن مبارك تنحيه عن منصبه في رئاسة الجمهورية في 11 فبراير 2011، بعد استمراره في الحكم لـ30 عامًا، على خلفية انتفاضة شعبية طالبت بإسقاط حكمه فيما بات يعرف بـ"ثورة 25 يناير".

وأقيم عزاء حسني مبارك، الجمعة، في مسجد المشير طنطاوي شرقي العاصمة المصرية القاهرة، بحضور عدد كبير وزراء حكومته في 2011، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين المصريين ورجال الأعمال.