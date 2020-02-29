تركيا تحذر من عملية عسكرية وشيكة في سوريا على إدلب

CNN في مخيمات النازحين الفارين من نيران القصف في إدلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه طلب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تنحي روسيا وافساح المجال أمام تركيا لمواجهة نظام الأسد في سوريا.

وأضاف أردوغان وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "قلت لبوتين: ماذا تفعلون هناك؟ إذا كنتم تريدون إنشاء قاعدة، لكم ذلك، لكن ابتعدوا من طريقنا واتركونا لوحدنا مع النظام".

وأضاف: "تركيا لم تتدخل في سوريا بناءً على دعوة من نظام الأسد وإنما استجابةً لطلب الشعب السوري، وأنها ليست لديها نية بالخروج ما دام شعبها يطالبها بالبقاء".

وتابع قائلا: "تركيا لا تسعى إطلاقا لمغامرة في سوريا أو توسعة حدودها"، مؤكدا "عدم وجود أي مطامع في نفط أو أراضي سوريا، إنما جُل هدفها ضمان أمنها القومي عبر إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا".

ولفت أردوغان وفقا للأناضول إلى أن "الأزمة في إدلب جرى حبكها بهدف التضييق على تركيا، وأن الهدف الرئيسي من هذا السيناريو هو تركيا وليس سوريا".