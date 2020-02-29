تركيا تقدم ما كشفه الرادار وقت استهداف جنودها بإدلب

المتحدث باسم أردوغان: سنرد على أي هجوم في إدلب.. ونأمل في التوصل لاتفاق مع روسيا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال فريدون سينيرلي أوغلو، مندوب تركيا الدائم في مجلس الأمن الدولي، إن الرادارات تقفت تشكيلات جوية لمقاتلات روسية وسورية كانت تحلق خلال استهداف الجنود الأتراك في إدلب.

وأضاف المندوب التركي خلال اجتماع لمجلس الأمن حول "الوضع في الشرق الأوسط"، حيث قال: "لم نتعرف على جنسية الطائرات التي استهدفت موكبا ومواقع تركية"، لافتا على أن "القوات التركية كانت الوحيدة في المنطقة وتم استهدافها بصورة متعمدة".

وألقى المندوب التركي الضوء خلال الجلسة على أن تركيا كانت على تنسيق خطي مسبق مع القوات الروسية حول مواقعها وأن "الغارات الجوية استمرت رغم ارسال تحذيرات فورية بعد أول هجوم"، مشيرا إلى أنه وحتى "سيارات الإسعاف التي أرسلت لإسعاف الجنود المصابين تم استهدافها".

ويذكر أن 34 جنديا تركيا على الأقل قتل في هجوم جوي لقوات النظام السوري المدعوم من روسيا في منطقة إدلب آخر معاقل المعارضة السورية، الخميس، وفقا للمندوب التركي الذي لفت إلى أن قوات بلاده موجودة في المنطقة كجزء من اتفاق وقف التصعيد بين روسيا وتركيا.