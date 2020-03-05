دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، تطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" مع قطر، كرد على اصدار الأخيرة قرارا أكدت فيه فرض قيود على المصريين القادمين إلى البلاد عبر نقاط وسيطة، كإجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا.

واثار هذا القرار العديد من التعليقات والردود على موقع التواصل الاجتماعي، كان من بينها رد الشيخة القطرية، مريم آل ثاني التي قالت بتغريدة: "يبدو أن الحكومة المصرية مصابة بالزهايمر.. مصر قطعت علاقتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017 حتى حينه، تضامنًا أو بأمر من دول الحصار.. قطع العلاقات يشمل فرض قيود على دخول المواطنين القطريين إلى مصر بمن فيهم الطلاب والمستثمرين والسياح والمرضى.. الخ! ما الجديد في الموضوع؟"

على الصعيد الآخر تداول نشطاء صور وثائق لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها بشكل مستقل، قالوا إنها تظهر استثناء قطر لكل من مواطني تركيا وإيران من حظر استقبال مواطنين من عدد من البلدان تتمثل بمصر وسلطنة عُمان ودولة الكويت.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء حول هذه التطورات: