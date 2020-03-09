دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرض رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، لمحاولة اغتيال فاشلة، الإثنين، أثناء توجهه من منزله إلى مقر عمله، ونشرت وكالة أنباء السودان مقطع فيديو يُظهر وصول حمدوك إلى مكتبه بعد نجاته من محاولة الاغتيال.

وظهر حمدوك في المقطع وهو يصافح عددا من مسؤولي قوى الحرية والتغيير، وذلك بعد نجاته من محاولة الاغتيال، وفقا لما ذكرته الوكالة الرسمية.

وكان قد أعلن التلفزيون السوداني، صباح الاثنين، نجاة رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، من محاولة للاغتيال، إثر استهداف موكبه بعبوة ناسفة أثناء ذهابه من منزله إلى مقر عمله، في ضاحية كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وعبرت دول عدة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت عبر سفارتها في الخرطوم عن "صدمتها" جراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني، وأكدت دعمها للحكومة الانتقالية برئاسة المدنيين.

وكان قد أسفر الحادث عن إصابة أحد أفراد "التشريفة" دون أن يتعرض أحد من مرافقي حمدوك للأذى جراء هذا الاستهداف، وفقا لما ذكره الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح.