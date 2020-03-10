الحكومة السعودية تدين سلوك إيران في ظل كورونا وتوضح سبب عزل القطيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أدان مجلس الوزراء السعودي سلوك إيران تجاه المواطنين السعوديين في ظل تفشي فيروس كورونا، واصفا إياه بـ"غير المسؤول" بعد أن سمحت طهران للسعوديين بدخول أراضيها دون وضع ختم على جوازاتهم في ظل تفشي المرض فيها.

وقال مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن سلوك إيران "غير المسؤول" بإدخال المواطنين السعوديين إلى أراضيها دون وضع ختم على جوازات سفرهم في ظل تفشي كورونا على أراضيها، مدان.

وأشارت الحكومة السعودية إلى أن هذا السلوك "يشكل خطرًا صحيًا يهدد السلامة، ويقوض الجهود الدولية لمكافحة الفيروس، وتتحمل إيران بموجبه المسؤولية المباشرة وما تسببه ذلك من تفشي الإصابة بالفيروس"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وحول عزل محافظة القطيف ومنع الدخول إليها والخروج منها، أكد مجلس الوزراء السعودي أن هذه الخطوة تأتي في إطار التدابير الاحترازية لمنع انتقال العدوى، وتمكين الجهات الصحية المعنية من تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين في هذه المحافظة.

وكان قد وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 15 حتى 10 مارس/أذار الجاري، وكانت قد فرضت الحكومة السعودية عدة إجراءات لمواجهة تفشي المرض من بينها حظر السفر إلى عدد من الدول.