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معدل الوفاة من فيروس كورونا في إيران أعلى بكثير من المتوسط العالمي..لماذا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— دعت إيران المملكة العربية السعودية إلى "عدم تسييس قضية فيروس كورونا ومحاولة التملص من المسؤولية".

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في معرض تعليقه على حديث الرياض عن عدم وضع طهران أختام في جوازات سفر المواطنين السعوديين.

وأضاف موسوي، في حديثه لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الخارجية الإيرانية أوضحت ذلك من قبل "ونحن نستغرب من اعادة طرح هذه القضية البسيطة تمامًا من قبل السعوديين".

وذكر موسوي أن لوائح التأشيرة الإلكترونية لإيران "هي نفسها بالنسبة لمواطني جميع البلدان باستثناء حاملي جوازات السفر البريطانية والأمريكية والكندية، ووفقاً لنظام التأشيرات في العديد من البلدان المتقدمة، لا يتم وضع علامات وأختام الدخول والخروج على جوازات السفر".

وأشار متحدث الخارجية الإيرانية إلى أن ذلك "لا علاقة له بمواطنين معينين أو بموضوع كورونا، ونحن ننصح السعودية بالامتناع عن تسييس مرض كورونا ومحاولة التملص من المسؤولية وتوجيه الاتهام لإيران في هذا الصدد"، حسب قوله.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أدان مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الأسبوعية التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، سلوك إيران تجاه المواطنين السعوديين في ظل تفشي فيروس كورونا، واصفا إياه بـ"غير المسؤول" بعد أن سمحت طهران للسعوديين بدخول أراضيها دون وضع ختم على جوازاتهم في ظل تفشي المرض فيها.