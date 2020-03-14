بومبيو يرد على خامنئي و"قرائن" احتمال أن فيروس كورونا هجوم بيولوجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على ما أثاره المرشد الأعلى بإيرات وإشارته إلى احتمال أن يكون فيروس كورونا أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" هجوما بيولوجيا، على حد تعبيره.

وقال بومبيو في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "كما يعلم خامنئي، أفضل دفاع بيولوجي هو إخبار الشعب الإيراني الحقيقة عن فيروس ووهان عندما انتشر بغيران من الصين، عوضا عن ذلك، أبقى رحلات طيران ماهان تأتي وتغادر مركز الوباء في الصين، وسجن هؤلاء الذين أفصحوا".

وكان خامنئي قال في تغريدته التي نشرها على حساباته بلغات مختلفة منها العربية: "بعد توجيه الشكر للخدمات التي قدّمتها القوات المسلّحة في مجال التصدّي لفايروس كورونا والتأكيد على استمراريّتها وتطويرها، يجدر تنظيم خدمات القوات المسلّحة في التصدّي لفايروس كورونا على شكل مقرّ صحّي وعلاجي واتّخاذ أساليب متعددة ترمي لتوقّي ارتفاع نسبة تفشّي هذا المرض.."

وتابع قائلا: "بإمكان تأسيس مقرّ صحّي وعلاجي لمواجهة كورونا أن يكون بمثابة مناورة دفاعيّة بيولوجيّة نظراً للقرائن التي تشير إلى احتمال كون هذه الأحداث «هجوماً بيولوجيّاً» وأن يضاعف القوّة والقدرات الوطنيّة".

وتعد إيران واحدة من أكبر الدول تسجيلًا للإصابات والوفيات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد الصين وإيطاليا، حيث أصيب بفيروس كورونا المستجد في إيران نحو 1075 شخصًا، كما توفي 429 شخصًا نتيجة الإصابة بالمرض، وفقًا لأحدث أرقام وزارة الصحة الإيرانية.