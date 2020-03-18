تداول فيديو "سقوط امرأة بشارع في جدة بسبب كورونا".. وشرطة مكة ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه امرأة بأحد شوارع مدينة جدة في المملكة العربية السعوديةبحالة غير طبيعية تسير وتسقط في الشارع.

وذهب مغردون للزعم بأن السيدة تنهض وتسقط في الشارع بسبب إصابتها بفيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد 19"، وهو الأمر الذي نفته إمارة مكة، موضحة بعض الحقائق.

شرطة إمارة مكة، عقبت على مقطع الفيديو بتغريدة قالت فيها: "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لسيدة بحالة غير طبيعية في أحد الطرق بمحافظة جدة، فقد باشرت دوريات الأمن واتضح أنها مقيمة في العقد الرابع من العمر وتعاني من اعتلالات نفسية.. عدم صحة ما تم تداوله بأنها مصابة بفيروس كورونا".

ويذكر أن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية أعلنت ارتفاع عدد الإصابات في فيروس كورونا الجديد داخل المملكة حتى مساء الثلاثاء إلى 171 حالة، ملقية الضوء على أن 6 حالات منها تماثلت للشفاء.