بلاغات عن مادة بيضاء على مقابض سيارات في السعودية.. والسلطات ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو تظهر علامات سكب مادة بيضاء على مقابض السيارات في منطقة بجنوب جدة بالمملكة العربية السعودية.

شرطة مكة ردت على البلاغات التي تلقتها، قائلة في تغريدة على صفحتها الرسمية: "تلقت الجهات الأمنية بلاغات عن قيام شخص مجهول بسكب مادة سائلة على مقابض المركبات المتوقفة في أحياء جنوب جدة.. تم تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، واتضح أنه يعاني من اعتلالات نفسية".

وفي حادثة منفصلة في جدة، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه امرأة بأحد شوارع مدينة جدة في المملكة العربية السعودية بحالة غير طبيعية تسير وتسقط في الشارع، وذهب مغردون للزعم بأن السيدة تنهض وتسقط في الشارع بسبب إصابتها بفيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد 19"، وهو الأمر الذي نفته إمارة مكة، موضحة بعض الحقائق.

شرطة إمارة مكة، عقبت على مقطع الفيديو بتغريدة قالت فيها: "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لسيدة بحالة غير طبيعية في أحد الطرق بمحافظة جدة، فقد باشرت دوريات الأمن واتضح أنها مقيمة في العقد الرابع من العمر وتعاني من اعتلالات نفسية.. عدم صحة ما تم تداوله بأنها مصابة بفيروس كورونا".