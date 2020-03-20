مراسل CNN بجولة في الحي الذي يقطن فيه بإسبانيا.. كيف كان أثر فيروس كورونا؟

أكثر من 200 ألف حالة بفيروس كورونا.. آخر التطورات حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الفنان المصري، محمد رمضان، مساء الخميس، التبرع بمبلغ مليوني جنيه (نحو 127 ألف دولار) لوزارة الصحة المصرية والجهود التي تبذلها لمواجهة فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره محمد رمضان على صفحته بموقع إنستغرام، وقال فيه: "بكلمكم من تصوير مسلسل برينس قبلت تحدي شيكابالا، ربنا يباركله هو يتولى 30 أسرة لمدة شهر وبتبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لصالح وزارة الصحة لمقاومة كورونا وربنا يحفظ مصر والأمة العربية والعالم كله ويتقبل صالح الأعمال مننا ومنكم جميعا.."

وتابع رمضان في مقطع الفيديو: "بتحدى البش مهندس نجيب ساويرس وبتحدى رمضان صبحي بتحدى المهندس أحمد بهجت وبتحدى تامر مرسي".

وكان لاعب نادي الزمالك المصري، محمود عبدالرازق المعروف باسم "شيكابالا"، قد نشر مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيه: "قبلت التحدي من طارق حامد وانا متكفل بـ30 اسرة لمدة شهر وانا بتحدى محمد منير ومحمد رمضان ومحمد النني..."

ويذكر أن مصر سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد الذي بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، الخميس، لمواطن يبلغ من العمر 68 عاما من محافظة الجيزة توفي بمستشفى العزل، وتسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس".