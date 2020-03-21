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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برز موضوع فرض حظر التجوال بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ومطالبات لتطبيقه للحد من استمرار تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

وعلى وسم حظر التجول، قال الأمير السعودية، عبدالرحمن بن مساعد: "في ظل تهاون واستهتار البعض أراه ضروري.. فشخص واحد قد يعدي عشرة أشخاص والعشرة كم سيعدون؟.. اللهم الطف بعبادك.."

بروز المطالبات بفرض حظر تجوال يأتي بالتزامن مع دخول قرار تعليق رحلات الطيران وسيارات الأجرة وغيرها حيز التنفيذ، صباح السبت، ضمن إجراءات أخرى تتخذها المملكة للحد من التجمعات والعدوى في المناطق العامة.

ويذكر أن الحكومة الأردنية أعلنت الجمعة، إصدار قرار الدفاع رقم 2 لسنة 2020، والقاضي بحظر التجول في كل أنحاء البلاد ابتداء من السبت وحتى إشعار آخر، وإغلاق جميع المحلات التجارية بمختلف أشكالها على أن يعلن الثلاثاء أوقات محددة للأردنيين لقضاء حوائجهم الضرورية وفقا لآلية محددة.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء حول هذا الموضوع الذي تعددت أوسمته: