في أسوأ حصيلة.. فيروس كورونا يفتك بـ627 إيطاليا في يوم واحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عزم بلاده إجلاء الطلاب الأتراك من 8 دول بسبب فيروس كورونا "إن رغبوا بذلك" عبر إعلام البعثات التركية في تلك الدول.

جاء ذلك في تغريدة لأوقطاي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول الرسمية: "بتوجيهات من الرئيس (رجب طيب أردوغان)، وخلال فترة مخطط لها، سيتم إجلاء الطلاب الأتراك الراغبين بالعودة لوطنهم من الموجودين بشكل مؤقت في كل من بريطانيا وأيرلندا وسويسرا وبولندا وإيطاليا ومصر والسعودية والإمارات التي أوقفت رحلاتها الجوية إلى تركيا".

وأشار أوقطاي وفقا للأناضول إلى أن "عملية الإجلاء ستتم، في حال تقدم هؤلاء الطلاب بطلبات إلى البعثات الدبلوماسية التركية في تلك البلدان حتى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي من السبت".

وأردف المسؤول التركي أن "المواطنين الذين سيعودون من الخارج سيتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا في إطار التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا".