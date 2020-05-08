وفاة أول طبيب مصري بالكويت خلال عمله في الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نعى وزير الصحة الكويتي، الدكتور باسل حمود الصباح، طبيب مصري فقد حياته جراء إصابته بفيروس كورونا خلال عمله بالصفوف الأمامية لمواجهة الوباء.

وكتب وزير الصحة الكويتي، في حسابه عبر تويتر، الجمعة: "أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ الدكتور طارق حسين مخيمر، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة في (مستشفى) زين، مُتأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد. رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

من جانبه، نعى السفير المصري بالكويت، طارق القوني، "مخيمر"، قائلا إنه "أول طبيب يلقى ربه فى الصفوف الأمامية لمكافحة فيروس كورونا بدولة الكويت".

وقال القوني، في بيان له، إن ما قدمه من تضحية ستضاف إلى سجل ممتد للتلاحم بين شعبي البلدين، مُعتبرًا أنه يمثل نموذجًا مشرفاً لأبناء الجالية المصرية وإخلاصهم في عملهم بالكويت.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة القوى العاملة في مصر، هيثم سعد الدين، إن الطبيب كان يعمل أخصائيًا أنف وأذن وحنجرة في مستشفى "زين"، لافتا أنه يبلغ 62 عامًا، ويعمل بالكويت منذ نحو أكثر من 20 عامًا.

كما تلقى وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، تقريرًا حول وفاة الطبيب.

وتتزامن الواقعة مع حملة انتقادات ضد العاملين المصريين في الكويت، شارك فيها مشاهير وشخصيات عامة، وسط مطالب بترحيلهم من البلاد.