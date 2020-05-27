دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حددت المملكة العربية السعودية، الأحد المقبل، موعدًا لاستئناف الرحلات الجوية وحركة القطارات، إضافة إلى عودة العمل في مؤسسات القطاعين العام والخاص.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن هيئة الطيران المدني قولها إنها أكملت استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، بداية من الأحد المقبل، وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية.

وأضافت هيئة الطيران المدني السعودية أن استئناف الرحلات سيكون على مراحل، ليشمل جميع الوجهات المحلية خلال اسبوعين.

وأوضحت الهيئة أن المرحلة الأولى تتضمن تشغيل 11 مطارًا، بينها مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة".

وعلقت السعودية رحلات الطيران الداخلي في 21 مارس أذار الماضي في غضون أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كما أعلنت الشركة السعودية للسكك الحديدية استئناف عملها يوم الأحد.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الموارد البشرية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، الثلاثاء، عودة موظفي القطاع العام، وذلك بشكل تدريجي اعتبارًا من الأحد.

وقال الراجحي إن عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم الأحد بنسبة لا تقل عن 50% من موظفي كل مؤسسة، فيما لا تقل نسبة العائدين لمقار عملهم عن 75% في 7 يونيو حزيران المقبل.

في حين ستكتمل عودة جميع الموظفين الأحد 14 يونيو حزيران، مؤكدًا تطبيق نظام حضور وانصراف يتحلى بالمرونة.

كما تشمل الإجراءات شركات القطاع الخاص.

ويوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 12 حالة وفاة إضافية و1931 إصابة جديدة، لتصبح حصيلة الوفيات 411، والإصابات 76726.